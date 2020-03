Emergenza Coronavirus, Hertha Berlino in quarantena: positivo un calciatore

CORONAVIRUS HERTHA BERLINO CALCIATORE / Isolamento forzato anche per l'Hertha Berlino. Il club dove a gennaio è volato l'ex milanista Piatek, ha infatti annunciato che un calciatore è risultato positivo al Coronavirus e che adesso l'intera squadra dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni: "Il giocatore si è lamentato dei soliti sintomi e lo abbiamo immediatamente separato dal gruppo. Un test ha quindi prodotto un risultato positivo per il virus. Tutti i giocatori della nostra squadra ora devono rimanere a casa per le prossime due settimane, che includono anche un piano di allenamento individuale.

Ora bisognerà vedere se ci saranno altri casi".

