CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE REAL MADRID TOTTENHAM / Un nuovo grande bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo per andare all'assalto della Champions League. Questo l'obiettivo della Juventus per il prossimo calciomercato estivo quando ci saranno da fare delle valutazioni anche sulle posizioni di Dybala e soprattutto Higuain.

In tal senso i bianconeri sono ormai da qualche giorno accostati al centravanti del Tottenham, Harry, che ha vissuto una stagione fin qui condizionata da un pesante infortunio che ha contribuito all'andamento negativo dell'intera squadra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, sfida al Real per Kane

Secondo quanto sottolineato da 'As' il capitano dell'Inghilterra ora vuole lasciare il nord di Londra per intraprendere una nuova avventura con le pretendenti che non mancano. 'The Sun' dal canto suo entra nel dettaglio evidenziando come potrebbe scatenarsi una sfida di mercato tra Real Madrid e Juventus per Kane. Ai 'Blancos' è visto come il perfetto sostituto del 32enne Karim Benzema, visti anche i problemi offensivi della squadra dall'addio di CR7. Il Real inoltre, complici gli affari Bale e Modric, ha già rapporti con gli 'Spurs'. D'altro canto la Juventus vorrebbe un colpo da novanta per la Champions e Kane potrebbe essere il parnter ideale per caratteristiche dello stesso Ronaldo, proprio come Benzema ai tempi di Madrid.

