CALCIOMERCATO JUVENTUS DI MARIA / Il Paris Saint-Germain guarda con attenzione alla Premier e al Manchester City per rinforzare ulteriormente il suo tridente offensivo. Nei pensieri del Dt Leonardo è finito Mahrez, che però sarebbe valutato quasi 90 milioni di euro dal club campione d'Inghilterra.

Il possibile assalto all'algerino potrebbe di riflesso coinvolgere anche la Juventus nella prossima finestra estiva del mercato.

Calciomercato Juventus, occasione Di Maria: Paratici in agguato

Visto l'ingente investimento, il PSG potrebbe definitivamente accantonare il riscatto dall'di, primo nome nella lista diper l'attacco, oltre a sacrificare un big della rosa di Tuchel.

Uno degli indiziati a lasciare Parigi in questo caso può essere Angel Di Maria, specialmente se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Pur di non perderlo a parametro zero, il sodalizio parigino potrebbe accontentarsi di un assegno inferiore rispetto ai 35-40 milioni della valutazione attuale del 'Fideo'. Un profilo di caratura internazionale malgrado i 32 anni sulla carta d'identità, con la Juve pronta a cogliere al balzo l'occasione. Di Maria già in passato è stato accostato più volte alla 'Vecchia Signora', con Paratici che sfrutterebbe anche i buoni uffici con l'agente dell'argentino Jorge Mendes.