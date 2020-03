CORONAVIRUS ARGENTINA ESCLUSIVO CURTI CALCIO SOSPESO ITALIA - Continua il nostro viaggio nel mondo del calcio per parlare della situazione legata all'emergenza coronavirus. Dopo aver analizzato come stanno vivendo questo momento in Portogallo e in Brasile, è il momento dell'Argentina che, proprio nella tarda serata di ieri, ha deciso di sospendere i campionati. "La situazione è preoccupante, anche se non ha ancora raggiunto il suo punto massimo - le parole di Claudio Curti, agente da sempre attivo sull'asse Argentina-Europa, a Calciomercato.it - Il governo sta prendendo le misure necessari. Il clima ci sta aiutando, visto che qui ancora è estate, e la diffusione del contagio è più lenta. Ma la comunità deve essere responsabile e fare tutto il necessario. Prima di tutto, restare a casa, chiudere le scuole e adesso si sta discutendo della possibile chiusura dei centri commerciali. Speriamo che così, con le frontiere sbarrate per quindici giorni, si possa tenere sotto controllo".

Argentina e calcio mondiale: le parole di Curti

L'Argentina è da sempre molto vicina, anche calcisticamente, all': "Viviamo con molta tristezza l'emergenza italiana, non solo perché sono esseri umani, ma perché abbiamo molti parenti e amici lì. Penso che il coronavirus abbia colto di sorpresa il Paese e che le misure drastiche siano arrivate con un po' di ritardo. Quando la gente muore, la responsabilità è di tutti ad ogni livello".

Come detto, ieri è giunta la decisione di sospendere i campionati in Argentina, mentre inizialmente si era scelto di giocare le partite a porte chiuse. "È stata presa la decisione giusta. È giusto fare le cose con grande senso di responsabilità. Per quanto riguarda la situazione del calcio nel mondo, bisosgna dire che sì è uno sport, ma anche un grande affare - il parere dello storico procuratore di Roncaglia ai nostri microfoni - Si dovrà riprogrammare tutto e trovare una soluzione intelligente nel tempo che rimane per giocare. Si faranno sicuramente sacrifici, al primo posto deve esserci la gente, i tifosi, poi i calciatori e poi il business. Questa può sembrare demagogia, ma prima c'è l'umanità. In ogni caso, per risolvere la questione dovremmo collaborare tutti", ha concluso Curti a Calciomercato.it.