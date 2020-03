Calciomercato Milan, da Pioli a Ibrahimovic: i nodi che deve sciogliere Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN GAZIDIS / C'è sempre più Ivan Gazidis al centro del progetto Milan. A lui si è affidato Elliott ed a lui il fondo americano ha chiesto di prendere in mano la situazione e gestire in prima persona il club, soprattutto ora dopo il licenziamento di Boban che lascia il dirigente sudamericano con ampi poteri, margini di manovra, ma anche compiti e nodi da sciogliere. Possibilmente in fretta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Si parte dalla direzione tecnica.

Secondo il 'Corriere della Sera' sono settimane importanti per la definizione del nuovo progetto sportivo e mentre l'ipotesicontinua a circolare tra indiscrezioni e smentite, passi avanti e dietrofront, la posizione di Stefanosecondo il quotidiano starebbe riprendendo quota: non era una conferma di facciata quella arrivata in occasione dell'addio di Boban. Gazidis crede in Pioli e la conferma è in rialzo. A seguire andranno sciolti poi i dubbi sul futuro di Paolo, che nel frattempo continua a lavorare con la prospettiva di partire a giugno, e soprattutto di Zlatan, che aveva affrontano proprio con Maldini e Boban il discorso rinnovo e ora chiede garanzie tecniche per restare.

