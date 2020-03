CORONAVIRUS UEFA BONIEK / Giornata molto importante per il calcio europeo che si riunisce virtualmente a Nyon per decidere le linee di principio dalle quali far ripartire il mondo del pallone quando l'emergenza coronavirus sarà rientrata. Ne parla ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca e membro dell'esecutivo UEFA che dovrà prendere oggi le prime decisioni: "Ma non sarà una decisione definitiva - chiarisce subito Boniek -. Si possono solo immaginare le ipotesi su cui lavorare. Non si sa cosa succederà, se a maggio saremo tutti pronti e tante altre cose...

Se c'è il rischio di non giocare più? Tutto purtroppo è possibile. Se non si potesse più, non so cosa succederebbe con titoli e retrocessioni. Non credo esista la possibilità di chiudere questo campionato in autunno. Meglio al 30 giugno e ad agosto iniziare il nuovo. Siamo in emergenza e bisogna prendere decisioni straordinarie".

