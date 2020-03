CALCIOMERCATO JUVE INTER TELLES / Il Chelsea fa sul serio per Alex Telles.

Il terzino brasiliano è nel mirino di, che devono però fronteggiare il forte interesse dei 'Blues' per il giocatore classe '92.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, intrigo di mercato: il via libera dipende dall'Inter

Stando al 'Sun', il club di Abramovich avrebbe già avuto dei contatti iniziali con il Porto per laterale sinistro. Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto un assegno da quasi 40 milioni di euro per il cartellino di Telles, sotto contratto fino al 2021 con di 'Dragoes'. Non una buona notizia per Juve e Inter, che avevano individuato nel brasiliano un possibile rinforzo per la corsia mancina per il prossimo mercato estivo.