Calciomercato Roma, 'nuova' pista in Serie A per Florenzi: parte l'assalto

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI FIORENTINA / Prima la varicella, poi l'emergenza Coronavirus: poteva andare sicuramente meglio l'avventura di Alessandro Florenzi al Valencia.

Salutata laper trovare continuità in vista di Euro 2020, il jolly romanista è stato sfortunato nella sua avventura in Spagna che salvo colpi di scena si concluderà senza il riscatto da parte dei 'Taronges' che in questo momento non pensano di esercitare opzioni per rilevare il cartellino in maniera definitiva.

Tutto fa pensare al ritorno alla base, dunque, ma da vedere se per restarci. Perché per Florenzi le pretendenti non mancano e nonostante la stagione non esaltante ci sono club molto interessati ad averlo. Su tutti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Fiorentina. Il corteggiamento viola va avanti da mesi e l'interesse non è mai scemato. Anzi, su input del tecnico Iachini e del Ds Pradè è sempre più un obiettivo e nelle prossime settimane cominceranno le trattative. L'obiettivo dei toscani, secondo la 'Rosea', sarebbe quella di impostare l'operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, spalmando magari l'ingaggio su un contratto più lungo con vari bonus. Trattativa non semplice, ma la Fiorentina è ambiziosa e sogna Florenzi.