Calciomercato Inter, Handanovic e un altro 'big': il futuro della porta

CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC MUSSO ULTIME / A quasi 36 anni (li compirà il prossimo luglio) Samir Handanovic resta uno dei portieri più forti ed affidabili in circolazione e per questo ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che anche la prossima stagione sarà lui il titolare tra i pali dell'Inter. Non solo. Praticamente cosa fatta il rinnovo del contratto, la cui scadenza sarà portata dal 30 giugno 2021 al 2022. Un anno in più, per raggiungere leggende nerazzurre come Bordon e Zenga. L'annuncio atteso entro l'estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ma dalla prossima estate gli equilibri sono destinati a cambiare.

Il ruolo dello sloveno, leader e capitano, non sarà in discussione, ma alle sue spalle l'Inter vuole aggiungere un secondo portiere più affidabile e possibilmente giovane da far crescere alle sue spalle, per poi prenderne il posto quando Handanovic si ritirerà. Da tempo sono quindi in corso valutazioni su Ionut, di proprietà del club interista ed in prestito aldove però non sta giocando. Il nome in pole position anche nei desideri del tecnico Conte, però, è quello di Juan, argentino dell'. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' i friulani hanno fissato a quota 30 milioni di euro il prezzo, ma bisognerà vedere se tale valutazione resisterà dopo l'emergenza Coronavirus. Per l'Inter si profilerebbero due strade: tentare di acquistarlo subito facendolo giocare un anno alle spalle di Handanovic nel ruolo di vice oppure lasciarlo in prestito una stagione in Friuli per continuare a maturare. Radu, in ogni caso, potrebbe essere una pedina importante da spendere in sede di trattativa. Per, invece, futuro da terzo portiere se non deciderà di tentare un'altra avventura altrove.

