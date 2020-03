CALCIOMERCATO INTER CASTROVILLI DE PAUL / Eriksen non basta. L'Inter vuole rinforzarsi ulteriormente a centrocampo nella prossima stagione.

In attesa di capire le possibili contropartite dell'affarecon il(dove potrebbe arrivare a Milanoe il destino di, Gaetanoe Rodrigosono gli osservati speciali die Ausilio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta torna alla carica: 55 milioni per un regalo a Conte

Il talento della Fiorentina è in cima alle preferenze della dirigenza di Viale della Liberazione, con il club di Commisso che valuta 40 milioni il proprio gioiello. Occhio alla concorrenza della Juventus, con l'Inter - scrive Tuttosport' - che potrebbe sfruttare la carta Dalbert (adesso alla corte di Iachini) come possibile contropartite per abbassarne il prezzo.

Calciomercato Inter, non solo Castrovilli: opzione De Paul

Resta viva in casa interista anche la pista De Paul, a più riprese nei radar del sodalizio di Suning nel recente passato. Anche per l'argentino, che piace per la sua duttilità, la valutazione dell'Udinese oscilla intorno ai 40 milioni. L'idea di Marotta sarebbe quella di regalare a Conte per la prossima stagione un centrocampista dalle caratteristiche simili a Vidal, però più giovane.