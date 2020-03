CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI KANE / Non solo il duello per Paul Pogba. Le strade di Juventus e Real Madrid potrebbero incrociarsi anche nella corsa per Harry Kane e Mauro Icardi. Come il club bianconero, pure i Blancos' sono alla ricerca di un bomber di livello per la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dall'Inghilterra: Kane sceglie la Juventus

Dopo Kane - scrive 'Tuttosport' - Florentino Perez avrebbe messo nel mirino l'attaccante albiceleste, che il PSG potrebbe non riscattare dall'Inter per la cifra pattuita di 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, dal Real all'Inter: si complica l'affare Icardi

Icardi rimane in pole nelle strategie die Nedved per affiancare aun centravanti puro, con la dirigenza della Continassa che non perde di vista comunque l'inglese in caso di rottura con il, al momento fuori dallaper la prossima stagione.

C'è di mezzo pure una questione di prezzo, con Kane valutato più del doppio (non meno di 150 milioni) dagli 'Spurs' se dovesse lasciare a luglio la corte di Mourinho. Ma anche per Icardi non sarà una situazione facile da sbloccare per la Juve, che dovrà nuovamente trattare con la rivale Inter il cartellino del giocatore se quest'ultimo dovesse tornare a Milano da Parigi.