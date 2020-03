DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Altro giorno di quarantena per l'Italia, nel pieno dell'emergenza coronavirus. I contagi nel nostro Paese sono saliti anche ieri: oltre 2400 nuovi casi accertati. E mentre l'Europa si prepara a misure drastiche per contrastare la diffusione del virus, quella di oggi sarà una giornata molto importante anche per il calcio. Una conference call tra l'UEFA e le leghe europee servirà a discutere il rinvio di Euro 2020 e soprattutto a stabilire i criteri per la ripresa dei tornei nazionali e di Champions ed Europa League. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando il mondo.

AGGIORNAMENTI LIVE

ORE 18.15 - Bollettino giornaliero della Protezione Civile: i nuovi positivi sono 2989, 354 i deceduti.

16.50 - Nel tennis è stato rinviato anche il 'Roland Garros': il torneo verrà disputato dal 20 settembre al 4 ottobre.

15.20 - La Regione Calabria, attraverso le parole del presidente Santelli, ha annunciato la 'chiusura' del Comune di Montebello Jonico.

15.15 - Anche la UEFA - attraverso i propri canali ufficiali - ha annunciato lo spostamento dell'Europeo, che non si giocherà più la prossima estate bensì nel 2021. Stessa sorte è tocca alla Coppa America, in programma anch'essa dall'11 giugno all'11 luglio. Ad annunciarlo la Conmebol.

14.20 - La Federazione novergese, con un tweet apparso sul proprio profilo ufficiale, ha anticipato la Uefa,annunciando le nuovo date degli Europei: si giocherò dall'11 giugno alll'11 luglio 2021

13.55 - L'emergenza Coronavirus stoppa anche la Russia come confermato da un comunicato ufficiale apparso questa mattina sul sito della Federazione.

13.50 - La UEFA avrebbe deciso di rinviare al 2021 l'Europeo.

L'annuncio della federazione norvegese: "Si giocherà dall'11 giugno all'11 luglio".

12.40 - Nuovo aggiornamento dall'ospedale Spallanzani di Roma che nel bollettino medico odierno evidenzia 184 positivi, di cui 17 con supporto respiratorio, e 323 dimessi negativi.

12.13 - Tutti gli indizi sembrano ormai portare verso il rinvio degli Europei in quanto la UEFA pare abbia annullato le prenotazioni di hotel a Copenaghen, una delle 12 città ospitanti di Euro2020.

11.55 - Hertha Berlino in quarantena. Un calciatore dei tedeschi è risultato positivo al Coronavirus.

11.07 - Reazioni anche dalla Spagna: Javi Lazaro, giornalista di 'Radio Marca', punta il dito contro l'Uefa: QUI l'intervista completa.

10.56 - L'emergenza coronavirus colpisce anche la Juventus femminile: dieci calciatrici in isolamento volontario.

10.45 - Claudio Curti, agente attivo sull'asse Argentina-Europa, ci spiega la situazione che si sta vivendo nel paese sudamericano legata al coronavirus: QUI l'intervista completa.

10.30 - Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro.

09.50 - Sta per iniziare il vertice UEFA. Boniek, presidente della Federcalcio polacca e membro dell'esecutivo UEFA, preoccupato: "Non sappiamo cosa succederà. Servono decisioni straordinarie".

08.15 - Dalle 10 parte la conference call a Nyon per decidere il prossimo futuro del calcio europeo.

08.05 - Caos a Parigi. Alle 12 entrerà in vigore il blocco della circolazione in Francia e molte persone prendono d'assalto le stazioni per lasciare la Capitale.

08.00 - L'UE si prepara a chiudere l'area Schengen. Per 30 giorni arriva lo stop ai voli non essenziali nel continente da Paesi extra-Schengen.