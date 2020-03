CALCIOMERCATO MILAN SZOBOSZLAI RAGNICK ULTIME / Tra annunci, smentite, dietrofront e improvvisi colpi di scena, almeno in pubblico, le manovre di avvicinamento tra il Milan e Ralf Rangnick sembrano proseguire. Dopo le voci sui pre-accordi già presi, negli ultimi giorni si parla di uno stallo dovuto alle perplessità del manager tedesco legate al budget che avrà a disposizione per la rifondazione rossonera. Secondo 'Tuttosport' però restano molti gli indizi che fanno pensare che Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan con un ruolo di responsabilità anche nell'area tecnica, con Pioli ai saluti nonostante il contratto fino al 2021. Tra questi anche le manovre di calciomercato che sarebbero già iniziate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan avrà bisogno di diversi rinforzi in più ruoli. E se sarà il Milan di Rangnick, bisognerà aspettarsi colpi giovani e dai costi contenuti. Alcuni nomi sono già stati messi sotto osservazione.

Per la difesa, ad esempio, si seguonodel Celtic edel Friburgo, per la fascia destradel Nizza ha scavalcato Celik del Lille. A centrocampo da tempo si registrano contatti per Matiasdel Racing Club de Avellaneda, ma vanno monitorati secondo il quotidiano torinese anchedell'Anderlecht e, 22enne capitano dell'Az Alkmaar dove milita anche uno dei giovani bomber più interessanti del panorama europeo,. In attacco piace però anche il canadese, bomber del Gent sul quale si sono mosse già, ma attenzione pure adel Bayern Monaco,del Lille, con cui i rapporti restano stretti. Infine da non scartare qualche colpo dalla galassia Red Bull: i vari Upamecano e Werner sono fuori budget, ma un profilo come l'ungheresefarebbe sicuramente comodo, rientrando alla perfezione nei parametri del nuovo Milan. Giovani, possibilmente low-cost, ma sicuramente dal grande potenziale.

