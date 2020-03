TERREMOTO CALABRIA / Non bastava l'emergenza per il Coronavirus. Nella notte la terra è tornata anche a tremare con sei scosse di terremoto ravvicinate, con epicentro nel Tirreno cosentino, che sono state avvertite distintamente in mezza Calabria.

Dall'1 e 47 di notte alle 2.02, secondo i dati INGV, si sono avvertite dunque scosse con magnitudo nell'ordine da 2.5,, 2.5,, 2.3 egradi della scala Richter. Molte persone trasono dunque scese in strada terrorizzate, cercando comunque di evitare il più possibile gli assembramenti vietati in questa fase di quarantena per evitare il contagio da COVID-19.