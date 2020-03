Coronavirus, clamorosa richiesta della UEFA per spostare Euro 2020

UEFA EUROPEI MILIONI / Oggi le federazioni europee si riuniranno in call conference con la UEFA allo scopo di riorganizzare i calendari internazionali e locali per adattarsi alla terribile emergenza coronavirus. L'intento di tutte le leghe è quello di recuperare le numerose partite rinviate in estate, utilizzando i mesi che sarebbero stati occupati da un Europeo itinerante che è praticamente impossibile da realizzare nel pieno di una pandemia.

La UEFA, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe disponibile a spostare l'evento più avanti, in autunno, per iniziare ad adattare i calendari al Mondiale 2022, o al 2021, ma a quanto pare non lo farebbe a cuor leggero.

Secondo 'The Athletic', la confederazione chiederebbe una compensazione economica di circa 300 milioni per accettare di rinunciare allo svolgimento di Euro 2020 secondo i programmi originari, il costo stimato dai danni di un eventuale spostamento a giugno 2021 nei confronti di tv e sponsor. A coprire tale costo dovrebbero essere i singoli club, le leghe e le federazioni. Se ne parlerà nel corso della riunione di oggi, che con quest'elemento, se confermato, diverrà ancora più infuocata.

