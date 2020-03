Coronavirus, si ferma anche l'Argentina: decisiva la pressione dei giocatori

ARGENTINA STOP CORONAVIRUS / Il coronavirus ferma il calcio anche in Argentina. Varie testate del paese sudamericano hanno dato questa sera l'annuncio di una decisione inevitabile, partita con la scelta del River Plate, che non si è presentata sabato scorso per il match contro l'Atletico Tucuman e le proteste dei giocatori, che spingevano per lo stop.

Al meno fino al 31 marzo, però, le competizioni si fermeranno con un'eccezione: i match dellagià in programma oggi.

Il Governo argentino e la federazione argentina si sono resi conto, come era ovvio, che non si poteva andare in controtendenza rispetto a tutto quello che accadeva nel resto del mondo, con Cile e Bolivia come ultime nazioni ad aggiungersi allo sterminato elenco di nazioni con lo sport fermo.

