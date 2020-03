CALCIOMERCATO INTER LAZARO NEWCASTLE / È durata appena sei mesi l'avventura all'Inter di Valentino Lazaro, esterno austriaco ex Hertha Berlino che in Italia alla corte di Conte non è mai riuscito a calarsi nella parte tanto da costringere il club nerazzurro alla cessione in prestito già a gennaio in direzione Newcastle. Proprio al sito ufficiale dei 'Magpies', l'ex nerazzurro ha parlato anche della sua breve esperienza milanese recuperando anche un vecchio aneddoto su un suo possibile approdo interista di qualche anno fa: "E' stato come un déjà-vu. Quelle stesse persone che ora lavorano all'Inter si sono ricordati di quella volta, tanto che mi hanno detto: 'abbiamo ancora il tuo contratto, quello di sette anni fa!'.

FUTURO - "Ho già dovuto rispondere a molte domande su quello che succederà in estate. Quello che posso dire è che sono completamente concentrato sul Newcastle, non sarei venuto qui se non fossi impegnato nel club. Sono felice di essere qui e voglio concentrarmi solo su quello. Non sto davvero pensando al mio futuro in questo momento. Voglio aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi e, naturalmente, anche mettermi in mostra".

