Coronavirus, una nuova soluzione per gli Europei: pace tra UEFA e FIFA

EUROPEI FIFA INFANTINO / Domani la UEFA si riunirà con le federazioni Nazionali per decidere come riorganizzare il calendario internazionale, bloccato dall'emergenza coronavirus. L'idea verso la quale spingono ormai quasi tutti è quella di rinviare gli Europei in programma a giugno e luglio, e sfruttare questi mesi per terminare le competizioni Nazionali e anche Champions ed Europa League, evitando danni economici enormi (si stima, per la Serie A, un rosso di oltre 600 milioni) e difficoltà organizzative.

La UEFA sembrerebbe intenzionata a dare il suo ok a questa soluzione, ma sta valutando uno spostamento 'parziale': il torneo si giocherebbe tra autunno e inverno, anticipando la collocazione del, di cui diventerebbe, di fatto, una prova generale.

Coronavirus, si spinge per lo spostamento degli Europei in autunno

La soluzione, proprio per tale ragione, troverebbe anche l'appoggio del presidente FIFA, Gianni Infantino, che inoltre vedrebbe salvo lo svolgimento del Mondiale per club, il primo nel nuovo formato, in programma proprio a giugno 2021, quando in teoria si potrebbero spostare gli Europei. Difficile che domani si scelgano già le date della nuova manifestazione continentale, ma dall'incontro (rigorosamente in call conference) dovrebbero giungere linee guida decisive per trovare la quadra.

