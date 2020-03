CORONAVIRUS MARCO MOTTA INDONESIA ISOLA / Dopo una lunga e florida carriera in Italia, a gennaio Marco Motta ha firmato con il Persija Jakarta, club della capitale indonesiana. Naturalmente il Coronavirus non ha fatto sconti anche in quelle zone e l'ex terzino di Juventus e Roma ha toccato l'argomento ai microfoni di 'Gianlucadimarzio.com': "Il governo sta pensando di portare i contagiati sull’isola di Galang, a nord. È previsto uno stanziamento di fondi per creare lì una struttura, isolando lì il virus. Bergamo? Ho lì i miei familiari, gli amici. Per fortuna stanno bene, ma intorno a loro so bene cosa sta succedendo. Vedere che è una città fantasma fa malissimo.

