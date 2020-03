Emergenza Coronavirus, Flamengo: Jorge Jesus è positivo

CORONAVIRUS FLAMENGO JORGE JESUS / Il Flamengo proprio nella serata di oggi ha sospeso i propri allenamenti ed in seguito è arrivata anche la notizia della positività al Coronavirus da parte di Jorge Jesus, tecnico dei rossoneri. L'allenatore carioca per il momento sta bene ed è monitorato dallo staff medico: "Il Flamengo informa che è stato fatto il test per il coronavirus a tutti gli atleti, staff e impiegati del club sportivo nella giornata di lunedì pomeriggio. Il club informa che il tecnico, Jorge Jesus, è risultato positivo al primo test. Il risultato è in fase di verifica. Il mister sarà monitorato dallo staff medico del Flamengo ed è in condizioni stabili. La squadra ha deciso di sospendere gli allenamenti della prima squadra e delle giovanili per almeno una settimana.

Gli altri atleti e membri dello staff sono risultati negativi al Coronavirus ma si atterranno comunque alle direttive del Ministro della Salute durante la pandemia”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, lo sfogo di De Fanti: "Forse ho il virus. Qui prendevano in giro Ogbonna"

Non si è poi fatta attendere anche la solidarietà dell'ex interista Gabigol che su Twitter ha postato una foto insieme a Jorge Jesus.

