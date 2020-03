CALCIOMERCATO INTER CHIESA MANCHESTER UNITED MARTIAL / Il nome di Federico Chiesa continua ad essere sulla bocca di tutti e non è da escludere che possa diventare nuovamente un uomo-mercato la prossima estate, nonostante i tentativi forti da parte di Commisso di blindarlo con un sostanzioso rinnovo. Tra le italiane interessate ci sono certamente Juventus ed Inter che però potrebbero dover rinunciare all'idea di arrivare al classe 1997 figlio di Enrico che nel caso in cui non dovesse rimanere a Firenze potrebbe anche guardare all'estero. In particolar modo stando a quanto sottolineato da 'Fichajes.net', Chiesa sarebbe finito nel mirino del Manchester United.

Calciomercato Inter, Chiesa 'libera' Martial

Stando al portale spagnolo lo United sarebbe in prima fila per provare ad aggiudicarsi le prestazioni di Chiesa che andrebbe a rappresentare un tassello importante per un nuovo progetto iniziato già negli ultimi mesi con gli arrivi dei vari Harry Maguire e Bruno Fernandes. L'arrivo eventuale del figlio d'arte a Manchester potrebbe andare a sopperire alla probabile partenza di Anthony Martial, tra i candidati a rinforzare l'attacco dell'Inter di Antonio Conte per la prossima estate. L'assist migliore per i nerazzurri potrebbe quindi arrivare dalla Fiorentina che comunque farà di tutto per trattenere il proprio gioiello.

