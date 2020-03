Coronavirus, lo sfogo di De Fanti: "Forse ho il virus. Qui prendevano in giro Ogbonna"

CORONAVIRUS DE FANTI OGBONNA / Roberto De Fanti, agente calcistico italiano molto attivo nel Regno Unito, ha criticato la gestione dell'emergenza coronavirus da parte del governo di Boris Johnson. Queste le sue parole, pubblicate su Instagram: "Probabilmente ho il coronavirus, i sintomi ci sono tutti ma il sistema sanitario non mi farà il test in quanto ho meno di 65 anni e i sintomi devono persistere per una settimana. Sono in autoisolamento, non mi importa, ma questo dimostra quanto siano sbagliate le statistiche del governo".

De Fanti ha poi aggiunto: "Ci sono persone anche sintomatiche in autoquarantena, ma finché non faremo il tampone non entreremo nelle statistiche.

Caro Boris, perchè non vuoi fare il test a persone giovani? Scrivo per creare maggiore consapevolezza e per avvisare chi sia stato in contatto con me [...] qualche programma tv ha preso in giro le ultime dichiarazioni di Ogbonna: vedremo cosa accadrà. Restate a casa, al sicuro. Vedere concerti con oltre 20mila persone è negare la realtà oltre che molto pericoloso".

