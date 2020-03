Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: Macron segue il modello italiano

CORONAVIRUS MACRON FRANCIA ITALIA / Anche la Francia da questa notte segue il modello italiano per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica Emmanuel Macron che in diretta TV ha detto: "Siamo in guerra il nemico è qui. Da domani a mezzogiorno e per almeno 15 giorni i nostri spostamenti saranno fortemente ridotti. Si potrà uscire di casa soltanto fare la spesa, per motivi sanitari, andare al lavoro, e per fare un po' di attivita' fisica ma senza incontrarsi con altri". Poi un monito ai francesi che negli ultimi giorni hanno gremito luoghi pubblici come i parchi: "Non solo non vi proteggete voi, ma non proteggete nemmeno gli altri. Anche se non presentate alcun sintomo rischiate di contaminare gli altri. I vostri cari.

