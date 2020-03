CORONAVIRUS NAPOLI ALLENAMENTO / Inizialmente prevista per mercoledì 18 marzo, la ripresa degli allenamenti del Napoli ha subito un cambiamento. Nella serata di oggi la società partenopea ha infatti diramato un comunicato ufficiale con la nuova data: "La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà lunedì 23 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina". Ancora una settimana quindi per gli azzurri diretti da Gennaro Gattuso, fermi come tutte le altre squadre di Serie A per l'emergenza Coronavirus.

