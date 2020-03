CORONAVIRUS MICHELA PERSICO RUGANI / "Esito positivo ma asintomatica!": Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, su Instagram comunica di essere stata contagiata dal coronavirus.

In un video la giornalista ha voluto comunicare di essere risultata positiva al Covid-19 ma di essere asintomatica: "Ciao ragazzi ho appena avuto l'esito ma ci tenevo a rassicurarvi sulla mia salute, sto bene ! E a ringraziarvi di cuore per il vostro affetto!!"

In un video poi la Persico ha voluto mandare un messaggio a tutti: "Ciao a tutti ragazzi, allora ci tengo a fare questo video perché, come sapete, da poco ho fatto il tampone ed ho appena ricevuto l'esito ed è positivo. Questo per tranquillizzare tutti coloro che mi stanno particolarmente vicino in questo momento e mi stanno chiedendo in merito alla mia salute. Voglio rassicurarvi che sto benissimo per mia fortuna, non ho alcun sintomo".

La compagna del difensore della Juventus poi continua: "Volevo anche raccomandarvi di stare veramente in casa, uscire solo per motivi veramente necessari: io ne sono un esempio, si può essere positivi senza saperlo e stare a contatto con del persone, magari chi ha difese immunitarie più basse e quindi contagiarli e magari fargli avere sintomi più gravi. State davvero attenti, rispettate le regole che ci hanno dato e restate in casa"