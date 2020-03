CORONAVIRUS BORRELLI / Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha tenuto il consueto aggiornamento sul bilancio dell'emergenza coronavirus in Italia: i nuovi casi positivi sono 2.470, cifra alla quale mancano i dati di Puglia e Trento. Si tratta, spiega lo stesso Borrelli, di un trend in ribasso, come dimostrano anche i dati giornalieri della Lombardia: rispetto a ieri il numero dei nuovi contagiati è diminuito di 383 unità.

Attualmente il numero di malati in Italia ha superato le 23mila unità (23.073), con 12mila isolati senza sintomi o con sintomatologia lieve; 1.500 sono, invece, i ricoverati in terapia intensiva, mentre il numero di deceduti di oggi è 349, 19 meno di ieri. In totale, il numero complessivo dei contagiati è 27.980.

