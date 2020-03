ATALANTA DE ROON VALENCIA CORONAVIRUS/ Una delle città più colpite dall'emergenza Coronavirus è senza dubbio Bergamo che, la scorsa settimana, ha potuto però gioire sul rettangolo verde per la vittoria dell'Atalanta di Gasperini, che ha centrato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

In merito a quella serata ed alla situazione attuale, Marten, centrocampista nerazzurro, ha parlato così su Twitter: "Dopo la partita con il Valencia siamo stati felici per un'ora poi siamo tornati alla nostra situazione, quella di Bergamo. Le strade sono vuote, tutto ciò che si sente è il rumore delle ambulanze e delle campane". Per le ultime---> clicca qui!

De Roon ha poi aggiunto: "Non possiamo più uscire di casa, siamo in quarantena dopo i casi che ci sono stati al Valencia. Non avrei mai pensato di dover affrontare una situazione simile".