SERIE A RIPRESA CAMPIONATO / Conference call per le 20 società di Serie A: all'ordine del giorno le modalità e la tempistica per la ripresa del campionato. Come riferisce 'sportmediaset.it', i club hanno fissato la deadline per la ripresa del campionato: c'è tempo fino al 9 maggio per ripartire e completare tutto il torneo così come programmato, andando però a chiudere il tutto oltre il 30 giugno.

Lo slittamento della fine della Serie A oltre la data che normalmente sancisce la fine di una stagione porta delle conseguenze dal punto di vista normativo: le stesse società propongono una deroga alle regole Noif fino a metà luglio per contratti in scadenza, sponsorizzazioni, diritti tv e tutte le questioni che sarebbero toccate dall'accavallarsi di due stagioni. Tutti d'accordo con la Figc per chiedere all'Uefa il rinvio degli Europei, così come sullo scartare l'ipotesi di non terminare la stagione. Questo il risultato della riunione odierna delle venti società di Serie A che hanno anche deciso di riaggiornarsi dopo il vertice Uefa in programma domani e in base all'evoluzione della pandemia.