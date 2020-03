EMERGENZA CORONAVIRUS TRAVASSOS PORTOGALLO CRISTIANO RONALDO EURO 2020 - L'emergenza coronavirus è ormai mondiale. In particolare, l'Italia e l'Europa sono nel mirino del virus e vivono momenti di grande difficoltà a livello sanitario. "Il Portogallo è in una fase cruciale per rispondere a questa epidemia - le parole di Nuno Travassos, giornalista di 'Maisfutebol', a Calciomercato.it - Per ora, i casi sono relativamente pochi (poco più di 300, ndr), ma sappiamo che è inevitabile che la situazione peggiori. Ed è per questo che c'è molta apprensione. Vi sono anche molte discussioni sulle misure del governo: se sono adeguate in questo momento o se dovrebbero già essere più radicali". Dal 21 febbraio scorso, il nostro Paese è nella morsa del coronavirus e questa situazione viene vista con grande preoccupazione dai lusitani. "L'Italia ha la situazione più preoccupante in Europa al momento, ed è lo scenario che più spaventa i portoghesi in questo momento.

Fondamentalmente, questo è ciò di cui abbiamo discusso qui: le misure non dovrebbero essere più radicali, per non diventare come l'Italia?".

Europei 2020 e Cristiano Ronaldo: le parole di Travassos

Si è molto discusso in Italia della sospensione di tutti i campionati di calcio, arrivata con colpevole ritardo come ribadito dal vicepresidente dell'AIC, Calcagno, ai nostri microfoni. Come si è comportata la federazione portoghese? "Le leghe professionistiche portoghesi sono state sospese giovedì 12 marzo. Penso che la decisione avrebbe potuto essere presa all'inizio della settimana, ma l'importante era non andare avanti con le partite del weekend. Sarebbe stata una irresponsabilità tremenda". L'Europeo itinerante del 2020, quasi inevitabilmente, verrà posticipato: "Non so se si giocherà nel 2021, ma sembra inevitabile lo spostamento. Non ci sono le condizioni per giocare nelle date programmate. Anche se la situazione fosse migliore, più controllata, sarebbe un rischio tremendo. Possiamo pensare a date alternative, fine 2020 o estate 2020, ma penso che, a questo punto, non ci siano nemmeno le condizioni per fissare una data. La situazione dovrà essere valutata tra due o tre mesi". Infine, abbiamo chiesto a Travassos un commento sulla situazione che vive Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus attualmente in quarantena a Madeira dopo la positività riscontrata al compagno di squadra, Daniele Rugani: "Non ci sono problemi per Cristiano, che è in isolamento volontario. A Madeira non ci sono casi positivi, quindi la situazione è vista come normale. La preoccupazione è globale, con la situazione che stiamo vivendo nel paese e in tutto il mondo".

