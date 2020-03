Calciomercato, Inter-Cristiano Ronaldo | Il retroscena di Mazzola

p>CALCIOMERCATO INTER CRISTIANO RONALDO MAZZOLA JUVENTUS/ Intervenuto ai microfoni di 'Twikie.it', Sandro, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, di un retroscena legato al possibile approdo in maglia Inter di, attuale stella della Juventus di Maurizio: "CR7 mi piace molto e volevo portarlo in nerazzurro ai tempi del Manchester United, molto prima che andasse a vestire la maglia del Real Madrid". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Mazzola ha poi aggiunto: "Feci il suo nome alla dirigenza dell'Inter, ma non venne preso in considerazione, secondo un dirigente non valeva tutti quei soldi. In quel momento decisi di lasciare il mio posto da direttore, ci rimasi male anche se poi tornai sui miei passi".