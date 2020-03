Germania, Hopp: "Vaccino per il coronavirus pronto in autunno"

CORONAVIRUS VACCINO HOPP HOFFENHEIM / Una speranza, per la risoluzione dell'emergenza coronavirus, è arrivata dalla Germania, con il proprietario dell'Hoffenheim, Dietmar Hopp, impegnato in prima linea per finanziare la scoperta di un vaccino contro la malattia. La testata tedesca 'Sport1' ha intervistato l'imprenditore, azionista di maggioranza di CureVac, che ha spiegato: "Quando sarà disponibile il vaccino? Andrà testato prima sugli animali e poi sugli esseri umani. Potrebbe essere disponibile in autunno, prima di una possibile ondata di nuove infezioni. L'offerta di un miliardo da parte di Trump? Non avremmo mai permesso che sviluppando un vaccino in Germania questo fosse usato solo negli Stati Uniti.

Non ho mai parlato direttamente con lui, comunque. L'unico modo per far sì che la Germania esca dall'emergenza è restare a casa il più possibile, lo sto facendo anch'io. Dobbiamo lottare tutti insieme per sconfiggerlo. La soluzione per il calcio? Rinviare l'all'anno prossimo. Ed abolire il Mondiale per Club, un torneo che per me non ha molto senso".

