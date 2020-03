CALCIOMERCATO INTER GODIN ADDIO / Un pilastro con il Cholo Simeone all'Atletico Madrid, praticamente una riserva all'Inter con Antonio Conte: quando ha firmato per i nerazzurri, Diego Godin tutto si aspettava tranne finire a fare la riserva del baby Bastoni.

Il 20enne ha conquistato l'allenatore salentino che in più di un'occasione lo ha preferito all'esperto uruguaiano: così per l'ex Colchoneros si parla da tempo di un addio anticipato dopo appena un anno in Italia. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, muro Conte per un pupillo: no a Guardiola

Dalla Spagna arriva la conferma della possibilità che Godin vada via dall'Inter a fine stagione: 'as.com' parla del mancato adattamento del 34enne al calcio italiano e soprattutto al progetto tattico di Conte. La difesa a tre utilizzata dall'allenatore nerazzurro sembra non adattarsi bene con le caratteristiche dell'uruguaiano che al termine del campionato potrebbe quindi fare le valigie. Per lui nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile ritorno all'Atletico Madrid, società nella quale ha militato per 9 stagioni. Nella sua prima annata all'Inter, Godin ha totalizzato 25 presenze complessive, di cui 16 in campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, rivoluzione in difesa | Doppio addio e rinforzo gratis