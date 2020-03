Coronavirus, gesto di generosità di Cristiano Ronaldo: ma è una fake news

CORONAVIRUS CRISTIANO RONALDO / Era circolata, ieri, la notizia, diffusa da 'Marca' in Spagna che Cristiano Ronaldo avrebbe messo a disposizione i suoi alberghi in Portogallo per l'emergenza coronavirus. Il quotidiano iberico sosteneva inoltre che CR7 avrebbe pagato di tasca sua medici e infermieri per il lavoro prestato. Niente di tutto questo, però. L''Observador', testata lusitana, ha smentito la notizia, contattando Facebook, da cui la notizia era partita, per essere poi ripresa da 'Marca'.

E' arrivata anche la dichiarazione da parte del Grupo, la catena di alberghi di proprietà di Ronaldo, che ha smentito a sua volta l'iniziativa. Si apprende anche che in Portogallo, al momento, la situazione ospedaliera è piuttosto positiva e non c'è bisogno di ulteriori strutture.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, il premier Conte annuncia il decreto economico

Emergenza coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta