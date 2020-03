EMERGENZA CORONAVIRUS FIGC CONSIGLIO / Non ci sarà il previsto consiglio federale in programma lunedì 23 marzo: la Figc con un breve comunicato ha annunciato il rinvio a data da destinarsi. La riunione avrebbe dovuto stabilire quando riprendere l'attività dei principali campionati e come portarli a termine: è troppo presto però per avere un'idea su quando l'emergenza coronavirus potrà ritenersi terminata e su quando il mondo del calcio potrà tornare, seppur lentamente, alla normalità.

Da qui la decisione di rinviare il Consiglio, mentre rimangono in ballo tutte le ipotesi fin qui ventilate dalla stessa Federcalcio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Champions, Europa League e Serie A: i piani per tornare alla normalità dopo il Coronavirus

Proprio oggi il presidente Gravina ha ribadito su quali ipotesi si ragiona per far terminare la Serie A: "Al momento non escludo nulla. Serve programmare con l'idea più ottimistica che è quella di ridefinire i campionati e farli terminare. Ho preannunciato anche l'ipotesi di non assegnare il titolo, dipende da quanto tempo avremo a disposizione. Non escludo nemmeno la congelazione della classifica o un mini torneo finale (playoff, ndr). Nessuno può saperlo". Le varie Leghe europee spingono con la Uefa per il rinvio di Euro 2020, unica speranza - nel caso in cui l'emergenza dovesse rendere possibile tornare a giocare a maggio - per portare a termine la stagione dei club.