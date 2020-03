JUVENTUS RUGANI CORONAVIRUS / Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Serie A ad essere risultato positivo al coronavirus. Il difensore della Juventus ha parlato della sua situazione a 'Jtv': "Voglio tranquillizzare tutti, sto bene. In realtà sono sempre stato abbastanza bene, non ho mai accusatosintomi gravi: mi ritengo fortunato".

Rugani racconta le sensazioni vissute al momento della scoperta: "E' stata una bella botta, anche perché sono stato il primo in Serie A. Spero però che il mio caso sia servito da esempio,m sia stato utile per sensibilizzare anche quelli che non avevano capito la gravità del problema. All'inizio c'è stato un boom mediatico molto forte: dopo pochi minuti ho ricevuto tanti messaggi, moti erano anche preoccupati. Per questo voglio rassicurare tutti: sto bene. Supererò anche questo e riusciremo ad uscirne più forti"