SONDAGGIO CM.IT - Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: incertezza totale!

SONDAGGIO CM.IT JUVENTUS CALCIOMERCATO CRISTIANO RONALDO / Tiene banco, in questi giorni di sosta obbligata di campionati e coppe, il futuro dei grandi campioni dello sport, tra cui Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse dellaè in isolamento ae da lì osserva lo sviluppo della situazione, ma si succedono i rumours di calciomercato su un suo possibile addio ai bianconeri, sebbene altri invece sostengano che il matrimonio con la Vecchia Signora sia solido. Quale dunque l'opzione migliore per il futuro dell'attaccante di Calciomercato.it ha chiesto un parere ai suoi utenti su Twitter, con un sondaggio che ha espresso un esito molto incerto. Prevale l'opzione rinnovo con la Juventus, ma di pochissimo (), rispetto all'addio a fine contratto (). Da non escludere nemmeno l'ipotesi di un addio a fine stagione ().