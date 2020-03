CORONAVIRUS TENNIS WTA / Si ferma anche il tennis femminile: il coronavirus ha bloccato ormai tutto il mondo dello sport e non ci sono eccezioni. Anche la Wta ha capitolano annunciando che "A causa dell'attuale epidemia globale di coronavirus, i tornei WTA di Stoccarda, Istanbul e Praga non si terranno come previsto. Ci dispiace per tutti i nostri fedeli tifosi, i giocatori, gli sponsor e tutti coloro che sostengono il tennis professionistico femminile - continua la nota - .A questo punto, il WTA Tour è ora sospeso fino al 2 maggio.

Prenderemo una decisione nella prossima settimana in merito ai rimanenti eventi WTA sui campi in terra battuta e continueremo a monitorare da vicino questa situazione e il suo impatto sulla stagione WTA Tour 2020". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, varato decreto 'Marzo' | Conte: "Diga per proteggere imprese, famiglie, lavoratori"

Il tennis femminile è soltanto l'ultimo stop arrivato nel mondo dello sport: dai principali campionati di calcio europei al NBA, dalla Formula 1 alla Moto Gp, il Covid-19 ha decretato la sospensione di quasi tutta l'attività sportiva.