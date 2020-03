CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK / In costruzione il Milan che verrà, con i rossoneri pronti a ripartire per un nuovo ciclo, l'ennesimo. Il club intenzionato a ricominciare da Rangnick, il tedesco è la persona giusta secondo Gazidis per la ricostruzione, ma la trattativa ha subito uno stop. Rfilessioni in corso, con il manager tedesco che avrebbe alcune perplessità.

Secondo il 'Corriere dello Sport', la sua decisione passerà anche dal budget messo a disposizione per il calciomercato . Ma ci sarebbe anche da definire la composizione dello staff, in cui dovrebbero esserci, nella sua visione, molti uomini di sua fiducia. Aspetti che per il momento hanno bloccato il tutto.

