CAGLIARI GIULINI PLAYOFF / Come finirà il campionato? La domanda non ha ancora una risposta e ci vorranno probabilmente diverse settimane per capire realmente quanto tempo si avrà a disposizione e quindi come riorganizzare la stagione: l'emergenza ha portato allo stop di tutti i campionati in Italia e non solo ed ora occorre capire l'evolversi della pandemia per avere un quadro chiaro del tempo a disposizione per chiudere la stagione e le coppe europee.

Tra le ipotesi lanciate dalla Figc anche quella di disputare playoff e playout, una idea che è però bocciata dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini che intervenuto all''Ansa' spiega la sua posizione: "Non si può introdurre in corsa playoff e playouf, i regolamenti sono decisi a inizio torneo e non possono essere modificato, per me, neanche in circostanze super eccezionali come questa. Se sarà possibile proveremo a chiudere la stagione a maggio e giugno, ma ora abbiamo altre priorità".

Intanto la squadra è a riposo, come tutte quelle di Serie A, e Giulini spiega quando si riprenderà a lavorare: "Ad oggi lavoriamo via conference call sia con lo staff tecnico che manageriale. Con i giocatori ci incontreremo sabato 21 marzo e valuteremo come proseguire la stagione nella maniera più seria e responsabile possibile".