LAZIO DIACONALE LOTITO / C'è ancora incertezza sul prosieguo della stagione di Serie A e soprattutto sulla sua conclusione. L'ipotesi dell'annullamento del campionato non è ancora del tutto da escludere, nonostante le continue rassicurazioni dei dirigenti di Federazione e società di volerlo in ogni caso portare a termine. Sul tema si è espresso duramente Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio e portavoce di Lotito, che scrive su Facebook: "La questione, che viene presentata da alcuni media come il confronto tra chi si preoccupa della salute dei giocatori ed è virtuoso e chi pensa solo alla classifica ed è un egoista, è mal posta.

Perché dietro i presunti virtuosi si nasconde il preciso interesse a bloccare tutto, competizione ed allenamenti, per arrivare ad annullare il Campionato. O per cristallizzare la classifica del momento (sopra la Lazio per un punto) o per dare una conclusione al campionato con quella soluzione play-off e play-out che potrebbe offrire una occasione di salvataggio della stagione alle squadre che nel 19/20 hanno deluso (qualcuno vorrebbe il play-off non a quattro, neppure a sei ma addirittura a dodici)".

