EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A SCUDETTO UEFA / L'incertezza sulla ripresa dei campionati, legata ovviamente all'emergenza coronavirus, ha aperto da tempo discussioni in merito soprattutto all'assegnazione dello scudetto e dei vai titoli negli altri campionati europei.

Secondo le indiscrezioni di 'As', laA presieduta daha preso posizione con le varie Leghe affinché la vittoria finale di, Liga, Premier e così via - qualora diventasse impossibile una ripresa del calcio giocato in tempi brevi - venga attribuita alle squadre che prima della sospensione si trovavano in testa alla classifica.

In Italia, quindi, lo scudetto andrebbe alla Juventus, capolista prima dello stop con 63 punti, uno in più della Lazio. La UEFA spinge per questa soluzione anche per una questione di teste di serie nei sorteggi di Champions ed Europa League della prossima stagione. A suo favore gioca il precedente del Partizan Belgrado risalente al 1999. L'allora presidente UEFA Lennart Johansson decise di assegnare il titolo al Partizan, in testa alla classifica prima della sospensione del proprio campionato (a dieci giorni dalla fine) causa scoppio della guerra dei Balcani.

