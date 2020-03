Calciomercato, dall'Inghilterra: Kane sceglie la Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE - Un grande centravanti per prendere il posto di Higuain in rosa e formare un attacco formidabile con Ronaldo e Dybala. E' questo l'obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Da tempo nel mirino dei bianconeri c'è Mauro Icardi, che rappresenta una alternativa a costi bene o male contenuti rispetto al grande sogno che risponde al nome di Harry Kane.

Il bomber del, attualmente ai box per infortunio, potrebbe partire in estate qualora il club allenato danon centrasse la qualificazione in, ma il suo cartellino viene valutato tra i 150 e i 200 milioni di euro.

La Juventus ci pensa seriamente, magari con il sacrificio di qualche giocatore importante come Pjanic e Douglas Costa per finanziare l'operazione con gli 'Spurs'. La concorrenza è tanta ma, secondo il tabloid britannico 'The Sun', i bianconeri sarebbero in prima fila e addirittura sarebbero la prima scelta di Kane, rispettao sia al Manchester City che al Manchester United, in caso di addio. Staremo a vedere.

