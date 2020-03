MILAN DONNARUMMA BEGOVIC REINA PLIZZARI / Continua a tenere banco in casa Milan la situazione legata al futuro di Gianluigi Donnarumma. In caso di mancato accordo per il rinnovo, la società rossonera punterà a cedere il portiere in estate per non rischiare di perderlo a zero nel 2021. Ma non solo. Nel calciomercato estivo la dirigenza dovrà definire anche il futuro di altri quattro portieri: Begovic, Reina, Plizzari e Antonio, fratello di Gigio.

Calciomercato Milan, Begovic verso la conferma | Le ultime su Reina e Plizzari

Come riportato da 'Tuttosport', Begovic ha fatto una buona impressione e potrebbe essere trattenuto come portiere di riserva.

In estate sarà poi di rientro dall'Pepe: lo spagnolo entrerà nel suo ultimo anno di contratto e cercherà con ogni probabilità un'ultima esperienza da protagonista altrove. Futuro ancora da decifrare anche per Alessandro, attualmente in prestito nelultimo in Serie B. Il 20enne spera di avere chance per un ruolo da titolare ma potrebbe dover aspettare ancora qualche stagione. Infine, resta un punto interrogativo anche per il ruolo di terzo portiere: il futuro disarà con ogni probabilità legato a quello di suo fratello. Porte piuttosto girevoli, dunque, in casa Milan.

