Calciomercato Psg, clamorosa follia per Mbappe

CALCIOMERCATO PSG MBAPPE - Il Paris Saint-Germain è pronto a fare di tutto pur di convincere Kylian Mbappe a restare.

Il club transalpino, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport', avrebbe pronta un'offerta clamorosa che in un periodo così difficile a livello mondiale rischia di risultare ridicola, per convincere la sua stella a rinnovare il suo contratto fino al 2024 respingendo l'assalto di altri top club come il. A tal fine il Psg vorrebbe fare del suo numero 7 il calciatore più pagato al mondo con un ingaggio di 60 milioni di euro netti a stagione più bonus.