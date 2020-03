CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER AOUAR / Potrebbe non esserci l'Italia nel futuro di Houssem Aouar. Secondo 'Tuttosport' il Lione ha sparato una cifra esagerata per il giovane centrocampista, vale a dire 70 milioni di euro. Sul classe '98 ci sono da tempo Juventus (in primis) e Inter, ma è chiaro che a quel prezzo nessuna delle due si farà avanti.

Aouar, 21 anni, è bravo sia nel primo che nell'ultimo passaggio oltre che a vedere la porta, inoltre è nel giro della Nazionale transalpina guidata da Didier. Autore quest'anno di 9 gol e 7 assist, al suo cartellino sono interessate pure big inglesi e spagnole, forse più propense a un così grande investimento.

