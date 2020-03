CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / Tornato lo scorso agosto dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon ha risposto presente nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa da Sarri per sostituire il titolare Szczesny.

Il 42enne senatore dellaha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, con la possibilità però di allungare ulteriormente il matrimonio con la 'Vecchia Signora'.

Stando a 'Tuttosport' il rinnovo è un'ipotesi sempre più concreta per Buffon, con il positivo rendimento tra i pali in questa stagione che avrebbe convinto la dirigenza bianconera a confermare l'ex capitano della Nazionale come secondo di Szczesny. Finita l'emergenza sanitaria, nelle prossime settimane dovrebbe esserci un incontro tra le parti per arrivare alla fumata bianca definitiva per il prolungamento per un altro anno. Buffon ha totalizzato finora 11 presenze complessive sotto la gestione Sarri e ha raggiunto Paolo Maldini con 647 gettoninella classifica all-time dei più presenti in Serie A.