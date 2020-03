Calciomercato Juventus, giallo Ronaldo | Accordo segreto

CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO - In questo periodo di difficoltà a livello mondiale legato all'emergenza coronavirus, c'è anche il rischio della diffusione di fake news. Ne è stato vittima anche Cristiano Ronaldo, con la bufala sui suoi hotel di lusso in Portogallo che sarebbero stati trasformati in ospedali per aiutare la lotta al Covid-19. Ma il cinque volte Pallone d'Oro tiene banco soprattutto con le voci sul suo futuro, considerato che ha un contratto con la Juventus fino al 2022.

Il tabloid britannico 'The Sun', tuttavia, sostiene che se entro quella data i bianconeri non fossero riusciti a vincere la, sarebbe pronto il rinnovo per un'altra stagione o due.

Se in Inghilterra scrivono che Ronaldo potrebbe restare alla Juventus fino al 2023 o 2024, dalla Spagna arrivano voci diametralmente opposte. Il portale iberico 'Don Balon', infatti, rivela che ci sarebbe un accordo segreto tra CR7 e David Beckham, patron della formazione della MLS dell'Inter Miami, per un trasferimento del campione portoghese negli Stati Uniti già la prossima estate. Una situazione che assume i contorni del giallo di calciomercato: si attengono nuovi sviluppi.

