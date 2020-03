CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC RADU / Sprint Radu per la casella di vice Handanovic. Il giovane portiere rumeno sembra il prescelto per affiancare il capitano nella prossima stagione.

Radu, dopo il prestito al Genoa, è passato con la stessa formula alnella finestra invernale del mercato, ma a giugno dovrebbe tornare stabilmente in nerazzurro come scrive 'Tuttosport'.

LEGGI ANCHE >>> Inter, assalto al gioiello della Fiorentina: Commisso fissa il prezzo

Il classe '98 ha la fiducia di Conte e andrebbe a ricoprire il ruolo di secondo alle spalle di Handanovic, che presto dovrebbe rinnovare il proprio contratto per un'altra stagione, fino al 2022. Padelli scalerebbe a terza scelta, mentre Berni in scadenza terminerà la sua avventura in nerazzurro. L'idea Musso dall'Udinese resta comunque in piedi, anche se come piano di riserva: il nazionale argentino richiederebbe infatti un investimento di almeno 20 milioni di euro.