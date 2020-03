Calciomercato Inter, annuncio bomba | Bloccato Lautaro

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ - L'avventura nerazzurra di Lautaro Martinez potrebbe giungere al capolinea la prossima estate. Si fanno ogni giorno più insistenti le voci su un addio del centravanti argentino all'Inter, a prescindere dalla clausola di rescissione fissata a 111 milioni di euro valida dall'1 al 15 luglio che potrebbe essere aggirata con un'offerta più alta ma con pagamento rateizzato oppure con l'inserimento di contropartite tecniche.

Tanti i top club sulle tracce del 'Toro' ma, secondo quanto riportato dal quotidiano catalano 'Sport', ilsarebbe in pole tanto che lo avrebbe già bloccato in vista della prossima stagione.

Stando a quanto scrivono in Spagna, dopo il mercato di gennaio ci sarebbe stata una riunione della dirigenza blaugrana con il presidente Bartomeu per pianificare il futuro con due grandi colpi sponsorizzati dal sei volte Pallone d'Oro Lionel Messi. Da un lato il ritorno di Neymar, dall'altro proprio Lautaro Martinez. Non spaventa più la concorrenza del Real Madrid ma c'è da fare i conti con Chelsea e Manchester City che sarebbero pronte a fare offerte clamorose per aggiudicarsi l'attaccante argentino. L'Inter, intanto, si cautela: in caso di cessione dell'ex Racing si darà l'assalto ad Aubameyang dell'Arsenal.

