CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI POGBA / Il coronavirus non ferma le strategie di mercato della Juventus per la prossima stagione. Icardi e Pogba restano in prima linea nei piani di Paratici per la finestra estiva per rinforzare lo scacchiere di Sarri.

L'argentino difficilmente verrà riscattato dalper 70 milioni di euro, con la 'Vecchia Signora' che sarà costretta a trattare con l'antagonistail cartellino del bomber albiceleste.

La Juve ci riproverà anche Pogba, il cui futuro al Manchester United rimane sempre incerto. I 'Red Devils' non vorrebbero privarsi per meno di 150 milioni di euro del francese campione del mondo, con Paratici che spera nell'asse con Raiola per strappare uno sconto sulla valutazione del giocatore. Un doppio sforzo economico l'assalto a Pogba e Icardi, che potrebbe richiedere un sacrificio in uscita alla dirigenza della Continassa.

Calciomercato Juventus, Pjanic e Douglas Costa: ipotesi addio

Con Dybala verso il rinnovo, il primo indiziato in questo contesto sarebbe Pjanic. Il bosniaco ha disputato fin qui una stagione in chiaroscuro: corteggiato dal Paris Saint-Germain, porterebbe circa 80 milioni nelle casse bianconere. Occhio anche alla posizione di Douglas Costa, con il brasiliano che non dà garanzie sul piano fisico e potrebbe fare le valigie per proposte economiche tra i 40 e i 50 milioni.